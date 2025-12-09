Cicinho crava destino do Flamengo no Mundial: 'Tudo conspira'

O Flamengo vai estrear no Mundial, nesta quarta-feira (10), contra o Cruz-Azul, do México. Cicinho, ex-jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, cravou qual será o destino do Rubro-Negro na competição.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, a bancada debatia como o Flamengo chega para o Mundial disputado no Catar. Para Cicinho, o Rubro-Negro pode bater o Paris Saint Germain em uma eventual final do torneio.

- Eu vou torcer para o Flamengo no Mundial, sem sombra de dúvida. Eu acredito que o grande nervosismo é nesse primeiro jogo. Depois, já tem o não, então que corra atrás do sim. Tudo conspira para o time brasileiro se lascar no meio do caminho. Se o Flamengo chegar na final, vai ganhar do PSG- cravou Cicinho.

Cicinho cravou destino do Flamengo no Mundial (Foto: Reprodução Band)

Estreia do Flamengo no Mundial

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília, 20h local), em jogo da segunda fase da Copa Intercontinental, chamado pela Fifa de "Derby das Américas".

Se vencer os mexicanos, o Flamengo de Filipe Luís enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação rubro-negra, a final da competição será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17 de dezembro. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Para Cicinho, o Flamengo será campeão do Mundial se passar de Cruz-Azul e Pyramids. A possível final será disputada contra o Paris Saint Germain, campeão da Champions League de 2024. Na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo venceu o time francês por 1 a 0, com gol de Igor Jesus. Haja coração para o torcedor rubro-negro.