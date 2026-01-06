Ferj confirma local de estreia do Flamengo no Carioca

O Flamengo vai iniciar a campanha no Campeonato Carioca no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, diante da Portuguesa, no próximo domingo (11), às 18h (de Brasília). A confirmação do local foi feita pela Ferj na noite de segunda-feira (5).

O confronto é válido de forma antecipada pela quinta rodada da competição. Para a realização da partida, o estádio ainda depende da emissão do laudo de segurança da Polícia Militar (PMERJ).

Sem o Maracanã à disposição neste início de Estadual por conta da reforma no gramado, o Flamengo busca alternativas enquanto o estádio passa por manutenção no gramado. A previsão é de que a praça esportiva volte a ser liberada a partir da terceira rodada do Carioca, marcada para 21 de janeiro.

A casa da Portuguesa, o Estádio Luso-Brasileiro, também não foi liberada. O local passa por reforma de ampliação e aguarda a apresentação de laudo técnico.

Inicialmente, o duelo entre Flamengo e Portuguesa estava marcado para 31 de janeiro. A antecipação ocorreu em função da Supercopa do Brasil, já que o Flamengo enfrenta o Corinthians em Brasília no dia 1º de fevereiro.

