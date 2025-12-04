Saiba a programação do Flamengo para a Copa Intercontinental

Horas depois de confirmar o título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), o Flamengo começou a ajustar o foco para o próximo grande desafio da temporada: a Copa Intercontinental. A competição, que reúne campeões continentais, será realizada no Catar e tem início marcado para a próxima semana. Para chegar ao torneio com o elenco em plena condição física e mental, a comissão técnica rubro-negra definiu uma programação especial para os próximos dias.

A primeira decisão foi conceder dois dias de descanso ao elenco. Assim, quinta-feira (4) e sexta-feira (5) serão de folga total para os jogadores, que poderão aproveitar o momento para descansar, recuperar as energias e passar um tempo com a família. Após uma longa maratona de jogos no Brasileirão e na Libertadores (competições que culminaram em títulos históricos), a avaliação interna foi de que a pausa seria fundamental para evitar desgaste e permitir que todos cheguem revigorados ao período final de preparação.

No sábado, a rotina no Ninho do Urubu será retomada. A reapresentação da delegação está marcada para o período da manhã, com atividades previstas no CT que servirão como início da adaptação ao planejamento específico para a Copa Intercontinental. A comissão técnica trabalha com cargas controladas, dando atenção especial à recuperação física.

Ainda no sábado, às 15h, o elenco embarca para o Catar, sede do torneio. A viagem longa exigirá cuidados adicionais com logística e programação de descanso, e o departamento de fisiologia já estruturou protocolos de hidratação, alimentação e sono para minimizar os efeitos do desgaste.

A estreia do Flamengo na competição será no dia 10, contra o Cruz Azul, do México, às 14h (de Brasília). Caso avance, o Rubro-Negro terá pela frente o Pyramids, do Egito, em confronto que decidirá a vaga na grande final, contra o Paris Saint-Germain. A expectativa é de que a equipe mantenha o nível de atuação que garantiu o tetracampeonato continental e o eneacampeonato brasileiro, chegando forte em busca de mais um título internacional para a coleção rubro-negra.

