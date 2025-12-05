Web aponta indireta de astro do Flamengo para Abel Ferreira: 'Que tapa'

O craque Arrascaeta postou uma foto em suas redes sociais segurando a taça do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo, com a legenda: "Lembre-se: A crítica do frustrado fortalece ainda mais o caráter do vencedor". Na visão dos torcedores rubro-negros, a publicação se tratou de uma indireta para o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

Após as conquistas do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, Abel Ferreira voltou a cutucar o rival e afirmou que os títulos que ele conquistou pelo Palmeiras não têm "asteriscos", fazendo uma alusão aos erros de arbitragem nos confrontos diretos contra a equipe rubro-negra nesta temporada.

Segundo os internautas, a publicação de Arrascaeta foi uma resposta para a declaração do treinador adversário. Confira abaixo.

Arrascaeta fecha Brasileirão com melhores marcas no Flamengo

Texto por: Pedro Werneck

Arrascaeta encerrou sua trajetória brilhante no Brasileirão de 2025 nessa quarta-feira (3) — com o título garantido, o Flamengo não utilizará o elenco principal na última partida. O uruguaio teve os seus melhores números absolutos na competição: foram 32 participações em gols em 33 jogos. Desde que o atual formato do campeonato nacional foi estabelecido, com 20 equipes e pontos corridos, só fica atrás do ex-companheiro Gabigol.

Em 2019, o atacante somou 34 contribuições diretas para gols em 29 partidas. Na mesma edição, Arrasca teve média até melhor que a deste ano: 27 participações em 23 jogos. No entanto, em grande forma física, nunca havia disputado tantos compromissos do Brasileiro em uma temporada, o que ajudou a ultrapassar marcas de craques como Luis Suárez e Hulk.

Vale ressaltar, porém, que o meia do Flamengo ainda pode ser superado. Kaio Jorge, do Cruzeiro, participou de 29 gols nesta edição do Brasileirão e tem mais um jogo por disputar.

