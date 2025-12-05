menu hamburguer
Fora de Campo

Festa do Flamengo: vídeos da celebração da Libertadores e do Brasileirão

Elenco celebrou as conquistas com festa na Zona Sul do Rio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
09:36
FBL-BRA-FLAMENGO-CEARA
imagem camera(Foto: Mauro Pimentel/AFP)
O elenco do Flamengo realizou uma festa para comemorar as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (4), na Zona Sul do Rio de Janeiro. A festa contou com apresentações musicais de Natanzinho, Eric Land e Dennis DJ.

O auxiliar técnico Rodrigo Caio, Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, o técnico Filipe Luís e o diretor executivo José Boto foram vistos entrando no local. Aos poucos, todo o elenco se reuniu no estabelecimento. ▶️🪩Assista um compilado de vídeos da festa;

➡️ Léo Pereira beija Karoline Lima, após fazer pedido na festa do Flamengo

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo redireciona foco

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo sagrou-se tetracampeão da Libertadores no sábado após vencer o Palmeiras em Lima, Peru. O título do Brasileiro foi confirmado na quarta-feira com a vitória sobre o Ceará.

Com os troféus do Brasileiro e da Libertadores já garantidos, o Flamengo agora concentra seus esforços na competição mundial que será realizada no Oriente Médio.

O elenco principal do Flamengo não jogará a rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, marcada para sábado (6). O time viajará antecipadamente para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. A estreia na competição internacional está agendada para a próxima quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro de 2025 (Foto: Andre Mourao / Lance)
Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro de 2025 (Foto: André Mourao/Lance!)

