Festa do Flamengo: vídeos da celebração da Libertadores e do Brasileirão
Elenco celebrou as conquistas com festa na Zona Sul do Rio
O elenco do Flamengo realizou uma festa para comemorar as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (4), na Zona Sul do Rio de Janeiro. A festa contou com apresentações musicais de Natanzinho, Eric Land e Dennis DJ.
O auxiliar técnico Rodrigo Caio, Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, o técnico Filipe Luís e o diretor executivo José Boto foram vistos entrando no local. Aos poucos, todo o elenco se reuniu no estabelecimento. ▶️🪩Assista um compilado de vídeos da festa;
Flamengo redireciona foco
Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo sagrou-se tetracampeão da Libertadores no sábado após vencer o Palmeiras em Lima, Peru. O título do Brasileiro foi confirmado na quarta-feira com a vitória sobre o Ceará.
Com os troféus do Brasileiro e da Libertadores já garantidos, o Flamengo agora concentra seus esforços na competição mundial que será realizada no Oriente Médio.
O elenco principal do Flamengo não jogará a rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, marcada para sábado (6). O time viajará antecipadamente para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. A estreia na competição internacional está agendada para a próxima quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.
