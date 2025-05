Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão. Para o clássico no Maracanã, que contará com grande público, o Rubro-Negro entra em campo com moral. Afinal, tem 100% de aproveitamento contra o Alvinegro nesta temporada. Inclusive, levou a melhor em uma decisão entre os cariocas no início do ano.

As equipes do Rio de Janeiro se enfrentaram em duas ocasiões em 2025. O primeiro confronto foi no dia 2 de fevereiro em Belém, pela Supercopa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 1, com gols de Bruno Henrique (2x) e Luiz Araújo. Patrick de Paula, já na reta final da partida, diminuiu.

Reencontro no Carioca entre Flamengo e Botafogo

Dez dias depois, as equipes voltaram a se enfrentam, desta vez pelo Campeonato Carioca. No Maracanã, Léo Ortiz garantiu a vitória flamenguista por 1 a 0. O clássico contou com discussões e até agressões nos acréscimos do segundo tempo. Gerson e Cleiton, do Flamengo, e Barboza, do Botafogo, foram expulsos e, posteriormente, julgados.

Confusão em Flamengo x Botafogo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Rubro-Negro ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, e vem de vitória sobre o Bahia na última rodada. No meio de semana, bateu também a LDU, pela Libertadores. Ambos os jogos foram no Maracanã.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

A provável escalação do Flamengo para o clássico tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Pedro).

