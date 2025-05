Empate de 2 a 2 na segunda partida garantiu título ao Flamengo com 5 a 2 no agregado

Gols do Flamengo: Júnior, Nélio e Gaúcho no primeiro jogo; Júnior e Gaúcho no segundo

Jogos ocorreram no Maracanã, com grande público e rivalidade em alta

Domingo, 12 de julho de 1992. O Maracanã fervia. Era a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro, e o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo reunia todos os ingredientes de um grande espetáculo: rivalidade, estádio lotado, craques em campo e o peso de um título nacional em disputa. O que se viu naquele dia, no entanto, foi um massacre rubro-negro construído em 45 minutos — um verdadeiro show de bola comandado pelo eterno maestro: Júnior. O Lance! relembra Flamengo x Botafogo no Brasileirão de 1992.

O maestro brilhou: Flamengo x Botafogo no Brasileirão de 1992

Comandado por Carlinhos, o Flamengo contava com uma mescla de juventude e experiência. Era um time que revelaria grandes nomes como Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Djalminha, mas que tinha como referência máxima um jogador de 38 anos, símbolo do clube e campeão do mundo em 1982 e 1983: Leovegildo Lins da Gama Júnior, o eterno camisa 5. E foi justamente ele quem começou a desenhar o roteiro da conquista.

Logo aos 15 minutos, Júnior recebeu passe após corta-luz de Gaúcho e, mesmo desequilibrado, chutou firme, abrindo o placar para o Flamengo. O Botafogo sentiu o golpe. O time treinado por Gil e que contava com nomes como Márcio Santos, Valdeir e Renato Gaúcho, não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo rubro-negro. Aos 34 minutos, foi a vez de Nélio ampliar, após passe de Fabinho e falha da zaga alvinegra. Quatro minutos depois, Gaúcho completou de cabeça cruzamento de Piá: 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

O Flamengo administrou a vantagem na etapa final e terminou a partida sob aplausos dos mais de 100 mil torcedores que lotaram o Maracanã. O placar dava ao time da Gávea enorme vantagem para o jogo de volta, que aconteceria no mesmo palco, sete dias depois.

Um Maracanã lotado, um país atento e o título confirmado

O segundo jogo da decisão aconteceu no dia 19 de julho de 1992, também no Maracanã, diante de impressionantes 122.001 pagantes. A expectativa era enorme, mas infelizmente o dia ficou marcado por uma tragédia: a queda de um alambrado causou a morte de três torcedores e deixou muitos outros feridos. Apesar disso, a partida foi mantida, e o Flamengo entrou em campo com a missão de confirmar sua superioridade.

Mais uma vez, brilhou a estrela de Júnior. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o maestro cobrou falta com precisão e abriu o placar. Gaúcho ampliaria pouco depois. O Botafogo ainda descontou com Valdeir e Pichetti, mas já era tarde demais. O empate por 2 a 2 foi suficiente para o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro de 1992 com autoridade, somando 5 a 2 no agregado.

Foi a consagração do chamado “time da transição”, que juntava veteranos como Júnior, Zinho, Gaúcho e Gottardo com uma geração promissora que despontaria nos anos seguintes. Era também o último grande título nacional do Flamengo no século XX, conquistado em uma das campanhas mais sólidas e emocionantes de sua história.

O caminho até a final

O Campeonato Brasileiro de 1992 teve 20 clubes na primeira fase. O Flamengo fez grande campanha e avançou com confiança para as fases eliminatórias. Nas quartas de final, o Rubro-Negro eliminou o São Paulo, que contava com um jovem Raí, e na semifinal passou pelo Internacional, confirmando seu favoritismo. Do outro lado, o Botafogo superou o Criciúma nas quartas e depois o Santos nas semifinais, chegando com moral à decisão.

Com 13 vitórias, 9 empates e 5 derrotas na campanha, o Flamengo terminou a competição com 35 gols marcados e 24 sofridos. O artilheiro da equipe foi Gaúcho, com 8 gols, seguido por Júnior, também com 8, e Nélio, com 5. A solidez defensiva e a eficiência ofensiva foram marcas registradas do time de Carlinhos.

A ficha técnica da decisão - Flamengo x Botafogo em 1992

Jogo de ida - Flamengo x Botafogo

Data: 12 de julho de 1992

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Placar: Flamengo 3 x 0 Botafogo

Gols: Júnior (15’), Nélio (34’) e Gaúcho (38’)

Público: mais de 100 mil torcedores

Jogo de volta - Botafogo x Flamengo

Data: 19 de julho de 1992

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Placar: Flamengo 2 x 2 Botafogo

Gols: Júnior e Gaúcho (FLA); Pichetti e Valdeir (BOT)

Público: 122.001 pagantes

Árbitro: José Roberto Wright

Flamengo: Gilmar, Fabinho, Júnior Baiano, Wilson Gottardo e Piá; Uidemar, Júnior, Zinho e Nélio (Paulo Nunes); Gaúcho e Júlio César. Técnico: Carlinhos.

Botafogo: Ricardo Cruz, Odemílson, Renê, Márcio Santos e Válber; Carlos Alberto Santos, Pingo, Carlos Alberto Dias e Renato Gaúcho; Valdeir e Pichetti. Técnico: Gil.