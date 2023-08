2017 - ELIMINADO NA FASE DE GRUPOS

Talvez a mais improvável das eliminações recentes do Flamengo. Na última rodada da fase de grupos, apenas uma combinação de resultados eliminaria o Rubro-Negro. E foi justamente o que aconteceu. De virada, o Flamengo foi derrotado pelo San Lorenzo, na Argentina, por 2 a 1, e somente uma vitória do Athletico-PR frente a Universidad Católica, do Chile, tiraria o time carioca. E ao mesmo tempo que time argentino marcava o segundo gol, o time paranaense também balançou as redes no outro jogo, selando a eliminação do Flamengo, que ficou na terceira colocação do Grupo 4.



2018 - ELIMINADO NAS OITAVAS DE FINAIS

Diante do Cruzeiro, o Flamengo perdeu no Maracanã por 2 a 0, e precisava de uma vitória por três gols de diferença para garantir a classificação. No entanto, o triunfo por 1 a 0 no Mineirão não foi suficiente para conseguir a classificação para as quartas de finais.