Com a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 no começo de novembro, o elenco só voltou às atividades após o natal. Os jogadores ainda solicitaram que a reapresentação fosse após o ano novo, o que não foi aceito pelo departamento de futebol. Sendo assim, o elenco deu início aos trabalhos no CT ainda sem a presença do treinador escolhido pela diretoria, o português Vitor Pereira, que ainda tinha contato com o Corinthians. A preparação tardia fez com que o Time da Gávea, além de se apresentar mal nas primeiras competições de 2023, sofresse com os erros do planejamento iniciado no ano anterior.