O Flamengo teve uma atuação vergonhosa no Paraguai, abriu mão do futebol e perdeu por 3 a 1 para o Olimpia (3 a 2 no agregado), nas oitavas de final da Copa Libertadores. Após a eliminação precoce no torneio continental, Gabigol deu entrevista na beira do gramado e assumiu os erros da equipe, mas disparou contra a arbitragem.