O meia Everton Ribeiro classificou o resultado que definiu a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores como "vergonhoso". Em entrevista, após a derrota de virada por 3 a 1 (3 a 2 no agregado) para o paraguaio Olimpia, o capitão do Rubro-Negro analisou a atuação da equipe no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), nesta quinta-feira (10)