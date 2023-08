O atacante Gabriel Barbosa deu uma declaração polêmica após a eliminação do Flamengo na Libertadores. Depois da derrota para o Olimpia por 3 a 1, o jogador reclamou da arbitragem e falou sobre a sede da Conmebol, que fica no Paraguai, local do jogo desta quinta-feira (10). Jornalista da ESPN, Gian Oddi criticou o centroavante.