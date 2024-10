Gabigol atingiu uma marca importante pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 17/10/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vai prestar uma homenagem a Gabigol antes do clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão. Ao entrar em campo contra o Tricolor, o atacante vai atingir a marca de 300 jogos pelo clube e vai ganhar uma camisa da diretoria rubro-negra. A informação foi publicada primeiramente pelo "Coluna do Fla" e confirmada pelo Lance!.

Gabigol é um dos maiores ídolos recentes na história do Flamengo. O jogador chegou ao clube em 2019 e conquistou títulos importantes para a história rubro-negra, como duas Libertadores, uma Recopa, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e quatro Cariocas.

Durante os seis anos pelo Flamengo, Gabigol já marcou 157 gols pelo Rubro-Negro. Além disso, o atacante também deu 44 assistências.

Nesta temporada, Gabigol vive a pior fase pelo Flamengo. O atacante balançou a rede apenas quatro vezes e deu uma assistência. O jogador foi pouco utilizado pelo técnico Tite.

Com Filipe Luís, Gabigol está tendo a chance para se redimir no Flamengo. O atacante conta com a confiança do técnico rubro-negro para dar a volta por cima.

Filipe Luís quer recuperar bom futebol de Gabigol (Marcelo Cortes/CRF)

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. Depois disso, o atacante está livre para assinar com qualquer clube. A renovação do jogador com o Rubro-Negro é dada como incerta.

Sem marcar desde o dia 20 de julho, Gabigol terá a chance de balançar a rede contra um dos maiores rivais do Flamengo: o Fluminense. A bola rola às 20h desta quinta-feira, no Maracanã.