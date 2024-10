Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Flamengo encara o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 08:15 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Fluminense pela 30ª rodada Campeonato Brasileiro, em jogo adiantado devido aos jogos da Copa do Brasil que vão acontecer final de semana. Pelo primeiro turno da competição, o time da Gávea acabou por vencer o seu rival pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do Premiere.

O Flamengo busca vencer o Fluminense pela segunda vez no Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo vem para o jogo de hoje após uma vitória na última rodada do Brasileirão antes da paralisação da data Fifa sobre o Bahia, por 2 a 0, jogando fora de casa. Nas últimas cinco partidas do clube pelo Campeonato Brasileiro, são duas vitórias, duas derrotas e um empate. Atualmente, o time carioca é o quarto colocado da competição, com 51 pontos. Além disso, o Mengão também tem vantagem sobre o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil, ao vencer o Timão por 1 a 0 no primeiro confronto.

Já o Fluminense chega para a partida em uma situação bem mais delicada que o seu maior rival. No Brasileirão, o Flu chegou a vencer seu último jogo, contra o Cruzeiro, por 1 a 0. No entanto, a equipe amarga a 16ª posição do campeonato, com 30 pontos feitos até o momento. O retrospecto do Tricolor das Laranjeiras nos últimos cinco jogos é de duas vitórias e de três derrotas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Brasileirão Série A - 30ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro, 20h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Fluminense

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Pereira (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Bruno Henrique, Gabigol - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Luiz Araújo, Matías Viña, Pedro e Everton Cebolinha (Lesionados).

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa (Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli, Ganso; Arias, Lima (Cano) e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Marcelo e Keno (Suspensos); Kevin Serna (Lesionado).