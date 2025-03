Flamengo vai comprar 50% dos direitos de atacante por 3,9 milhões de dólares

O Flamengo vai comprar 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata por 3,9 milhões de dólares. O atacante bateu uma meta contratual acordada entre Flamengo e Al-Saad, do Catar, ex-clube do equatoriano, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande confirmadas pelo Lance!.

O Rubro-Negro comprou 50% do atacante em agosto de 2024, quando ele se transferiu para o Flamengo. Depois, ficou definido por contrato que, se o equatoriano disputasse 1.500 minutos nos primeiros 12 meses, os cariocas teriam que comprar os 50% que ainda pertenciam ao clube catari. Essa meta foi batida no jogo deste sábado (1º), contra o Vasco, pelas semifinais do Campeonato Carioca.

O Flamengo ainda tem a opção de pagar 1,3 milhões de dólares se quiser que o Al-Saad não tenha direito a mais-valia em uma futura venda de Gonzalo Plata. No total, a operação custaria aos cofres do Rubro-Negro 9,3 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais.

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Dante Fernandez/AFP)

Números de Gonzalo Plata, atacante comprado pelo Flamengo por 8 milhões de dólares

Pelo Flamengo, o jogador da Seleção Equatoriana tem três gols e duas assistências em 22 jogos. Ele sentiu um incômodo no joelho durante o aquecimento antes da partida contra o Vasco, mas foi mantido no time titular e atuou por 87 minutos. Foi ele que deu a assistência para o gol de Bruno Henrique, que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Gonzalo Plata tem 25 anos e atua na ponta-direita, foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador. O equatoriano participou da Copa do Mundo de 2022 pelo país e teve passagens por Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha. Antes de vir para o Flamengo, o jogador estava no futebol do Catar, onde contribuiu com 11 gols e oito assistências em 31 jogos.