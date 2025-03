Titular na partida contra o Vasco, Arrascaeta participou de sua 300ª partida com o Manto Sagrado. Por meio das redes sociais, o Flamengo publicou uma nota de agradecimento ao jogador neste domingo (2). Contudo, a reação da Nação não foi favorável.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Após a vitória, Arrascaeta comemorou a marca e reclamou do gramado sintético.

— É uma honra vestir essa camisa, completar 300 jogos, e por tudo que já conquistamos. Como falo, ainda temos lenha a queimar, temos que nos preparar da melhor forma para esse ano, um ano em que a gente tem muitas coisas para conquistar. Estou feliz por esse momento — disse o meia.

No perfil pelo "X", o número foi destacado pelo clube. Maior campeão da história do clube em número de títulos, Arrascaeta é considerado um dos principais jogadores da vitoriosa fase recente do Rubro-Negro. Ao lado de Bruno Henrique, o camisa 10 soma 14 títulos.

Porém, pelo desempenho em 2025, a torcida não está satisfeita com o uruguaio. No ano, Arrascaeta tem dois gols e duas assistências em oito partidas, mas a disposição física do jogador é o assunto mais abordado sobre seu futebol. Confira a reação das redes sociais ⬇️

Vasco 0x1 Flamengo

Com seis cartões amarelos nos primeiros 25 minutos de jogo, o Vasco foi melhor em campo na primeira etapa e levou perigo ao gol de Rossi. O time de Filipe Luís esteve em um dia atípico, com muitos erros de passes, principalmente no setor defensivo. Ortiz, por exemplo, falhava mais do que o habitual. No entanto, já no final do primeiro tempo, tirou a bola em cima da linha para evitar o gol de Rayan.

Com Luiz Araújo e Plata invertidos, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Araújo, aliás, mandou a bola na trave de Léo Jardim aos 11 minutos. Pressionando o rival, a equipe rubro-negra balançou a rede aos 21 com Bruno Henrique, que acertou um bonito chute de fora da área. O Vasco buscou o empate, mas esbarrou no sistema defensivo do Flamengo, que teve uma postura diferente da etapa anterior. Assim, a equipe da Gávea levou a melhor no primeiro jogo da semifinal.