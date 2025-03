Filipe Luís elogia jogador do Flamengo: ‘Se fosse brasileiro, era Seleção’

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado (1º), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, e o técnico Filipe Luís tirou o chapéu pela atuação do volante Erick Pulgar. Durante a coletiva de imprensa, o treinado rubro-negro exaltou o chileno e afirmou que ele seria titular na Seleção Brasileira.

No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de março, no Maracanã.

- Se Erick Pulgar fosse brasileiro, estaria na seleção brasileira. E seria titular. É um grande jogador. É o que penso. Não existem muitos como Pulgar no mundo hoje, se tentar encontrar. É um jogador muito importante. E que não mudou nada - exaltou Filipe Luís.

No Flamengo desde agosto de 2022, Pulgar já disputou 109 jogos com a camisa rubro-negro. No total, são 70 vitórias, 24 empates e 15 derrotas. O chileno tem dois gols e nove assistências no time carioca. Por conta da rodagem do técnico no elenco rubro-negro, o meia esteve em campo em sete partidas.

No clássico contra o Vasco, Pulgar disputou os 90 minutos e foi essencial no duelo no Estádio Nilton Santos. Desde 2022, se firmou como uma das principais peças do clube no meio-campo. Ele é convocado pela seleção chilena desde 2015.

- As coisas que passei a ele e ao Gerson são as mesmas que passo aos outros da posição. O Pulgar lê muito bem o jogo e nos dá muitas opções - finalizou.

Erick Pulgar durante partida do Campeonato Carioca (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Vasco x Flamengo: como foi o jogo?

O Clássico dos Milhões começou quente no Nilton Santos. Foram seis cartões amarelos nos primeiros 25 minutos de jogo para os dois times. O Vasco foi melhor em campo na primeira etapa e levou perigo ao gol de Rossi. O time de Filipe Luís esteve em um dia atípico, com muitos erros de passes, principalmente no setor defensivo. Ortiz, por exemplo, falhava mais do que o habitual.

No entanto, já na reta final do primeiro tempo, tirou a bola em cima da linha para evitar o gol de Rayan. Com Luiz Araújo e Plata invertidos, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Araújo, aliás, mandou a bola na trave de Léo Jardim aos 11 minutos.

Pressionando o rival, a equipe rubro-negra balançou a rede aos 21' com Bruno Henrique, que acertou um bonito chute de fora da área. O Vasco buscou o empate, mas esbarrou no sistema defensivo do Flamengo, que teve uma postura diferente da etapa anterior. Assim, a equipe da Gávea levou a melhor no primeiro jogo da semifinal.