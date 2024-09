Flamengo toma decisão importante sobre substituto de Pedro

Pedro desfalcará o Flamengo até 2025 Foto: Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro

O Flamengo não deve ir mais ao mercado em busca de um substituto para Pedro, fora por conta de uma lesão ligamentar grave. O Rubro-negro chegou a considerar uma contratação emergencial, porém não houve progresso com as opções oferecidas. Segundo informações do "ge", o nome mais próximo de ser negociado foi o de Anthony Martial, que está sem clube após deixar o Manchester United, da Inglaterra.



Entretanto, as tratativas não avançaram, por conta do alto salário mensal do atacante. A cúpula rubro-negra acredita que não vale a pena realizar um investimento grande com os jogadores disponíveis no mercado e, por isso, confia decidiu dar um voto de confiança para as opções do elenco. Com isso, o técnico Tite terá que escolher entre Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique (improvisado) para suprir a ausência de Pedro no ataque.



Até o momento, o Flamengo encerra a janela de transferências com quatro reforços confirmados. O clube contratou o lateral-esquerdo Alex Sandro, titular da seleção na última Copa do Mundo, e os atacantes Michael, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata.



O prazo para inscrever novos jogadores na Copa do Brasil foi encerrado na última segunda-feira (9), porém o Flamengo ainda tem tempo para realizar novas contratações e utilizá-los no Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores. A data limite para novas inscrições na competição continental é até o próximo dia 13 para as quartas de final e dia 18 de outubro para a semifinal, enquanto no torneio nacional é até o dia 20 deste mês.