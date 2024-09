Pedro em campo pelo Flamengo, no Maracanã, contra o Millonarios, pela Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 05/09/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (4), o Flamengo sofreu mais uma perda importante para a temporada. Pedro rompeu o ligamento cruzado durante treino da Seleção Brasileira, em Curitiba, e é mais um que não joga mais pelo Rubro-Negro em 2024. O tempo de recuperação de lesões deste tipo costuma variar de nove a 12 meses.

A ausência de Pedro veio em um momento chave na temporada. O Flamengo disputa título em três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Além de sofrer com lesões recorrentes de atletas nas últimas semanas. O jogador acabou de retornar de uma lesão que o tirou dos gramados por cerca de um mês.

O tamanho da baixa para o Rubro-Negro é explicada pelos números. Pedro estava vivendo o melhor ano de sua carreira, sendo artilheiro do Brasileirão e voltando à Seleção Brasileira. Em 2024, o atacante de 27 anos participou de 43 jogos e marcou 30 gols, sendo responsável por pouco menos da metade dos gols da equipe.

Nas nove partidas em que não participou na temporada, é perceptível a queda de desempenho do Flamengo, acumulando mais derrotas do que vitórias: quatro derrotas, três vitórias e dois empates. Também há uma queda de gols marcados. Sem Pedro, a equipe sofreu mais gols do que fez. Foram oito gols a favor, e 10 gols sofridos. Com o artilheiro, a história é outra. Em 43 jogos em toda a temporada, o Rubro-Negro marcou 78 gols e sofreu apenas 25.

Não à toa, Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024. Com o atacante em campo, o Flamengo tem um aproveitamento de 67% e praticamente não perdeu. Nos 43 jogos, somam 29 vitórias, oito empates e seis derrotas. O camisa 9 marcou em 60% das partidas e ficou no máximo três jogos sem marcar.

Ao todo, o centroavante soma 38 participações em gols, além de mais 120 finalizações (64 na direação do gol). O jogador não é importante somente para balançar as redes, mas ajuda diretamente no setor de criação da equipe.

🔰 Pedro é o brasileiro com mais gols marcados no mundo em 2024!

⚔️ 43 jogos

⚽ 30 gols (!)

🅰️ 8 assistências

🅿️ 38 participações em gols (!)

⏰ 90 mins p/ participar de gol (!)

👟 120 finalizações (64 no gol!)

🔑 45 passes decisivos

Pedro comemora gol contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ Sem Pedro:

9 jogos

3 vitórias

2 empates

4 derrotas

40.7% aproveitamento

8 gols marcados

10 gols sofridos

❌ Com Pedro:

43 jogos

29 vitórias

8 empates

6 derrotas

73.6% aproveitamento

78 gols marcados

25 gols sofridos

A essa altura da temporada, Pedro é nono desfalque do Flamengo. Ele se junta a Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha, Gabigol, Michael, Viña, Varela e Léo Pereira no departamento médico. Com essas ausências, a dor de cabeça fica com o técnico Tite para escalar o time para continuar vivo nas competições. Por conta da Data Fifa, o Flamengo só volta à campo na próxima quinta-feira (12), para enfrentar o Bahia, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.