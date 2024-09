Lesão de Pedro pode afetar a renovação de contrato de Gabigol no Flamengo?

Gabigol tem proposta de renovação de contrato de apenas um ano com o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por João Brandão • Publicada em 08/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio a grave lesão de Pedro, Gabigol é uma das esperanças do Flamengo em busca de títulos na reta final de 2024. Além disso, o atacante busca definir seu futuro, uma vez que o contrato com o Rubro-Negro se encerrará em dezembro.

O clube fez proposta de renovação do vínculo do jogador até o fim de 2025, o que desagradou o atleta e estafe dele. Existe o entendimento de que o Flamengo havia prometido um contrato mais longo, o que não teria sido cumprido na oferta oficial.

Apesar da lesão de Pedro, que só deve retornar aos gramados em meados do próximo ano, o Flamengo ainda não apresentou uma nova proposta para Gabigol. As conversas entre as partes nunca deixaram de existir, mas não houve movimentação do clube para mudar a situação.

Lesão de Pedro pode mudar o destino de Gabigol no Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)

No discurso dos dirigentes, Gabigol parece ganhar mais protagonismo, principalmente caso o clube não busque a contratação de um novo centroavante. No sábado (7), Marcos Braz ressaltou as opções do elenco comandado por Tite e elogiou o ídolo.

- Temos três jogadores nessa posição. Tem um que sempre resolveu nossos problemas, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique. É uma obrigação nossa estar atento ao mercado, ver o que é melhor para o Flamengo, e vamos decidir até terça-feira (10).

Situação de Gabigol e do Flamengo

Gabigol se recupera de lesão muscular sofrida no dia 15 de agosto, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. O atacante voltou aos treinos, mas sem bola, e é dúvida para o confronto decisivo com o Bahia, pela Copa do Brasil.

Na competição mata-mata, Carlinhos não pode entrar em campo, por já ter jogado o torneio com a camisa do Nova Iguaçu. Com isso, o Flamengo conta apenas com Gabigol e Bruno Henrique, que não é um centroavante de ofício, embora já tenha feito partidas na posição.

Nos últimos meses de 2024, Gabigol tem a chance de ter mais minutos em campo e dar novas respostas em campo, em busca de condições melhores para um novo contrato. Resta saber se a diretoria está disposta a flexibilizar, caso o saldo seja positivo.

O atleta tinha uma oferta de pré-contrato do Palmeiras, mas o Verdão decidiu retirar a proposta em meio a indecisão do atacante e seu estafe. Ainda assim, o clube paulista pode voltar a ser opção no início do próximo ano.

Existe a possibilidade de que Pedro perca diversos jogos da fase de grupos da Libertadores em 2025, o que causa preocupação. Caso não renove com ídolo, o Rubro-Negro contará apenas com Bruno Henrique e Carlinhos na função, embora tenha a opção de buscar novas peças na próxima janela de transferências.