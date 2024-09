Flamengo incha elenco com contratações e ganha problema para resolver em 2025

Flamengo fez quatro contratações e inchou o elenco comandado por Tite para 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o fim da janela de transferências, o Flamengo anunciou a chegada de quatro reforços no meio de 2024. Os atletas chegam para elevar o nível do elenco do Tite, mas também para suprir os problemas no plantel por conta dos desfalques por lesões.

Nas últimas semanas, o Rubro-Negro perdeu Cebolinha e Viña para o restante da temporada, enquanto os problemas musculares assombraram diversos nomes do time. Pedro (que já se recuperou), Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Michael, que foi contratado há poucas semanas, estão no Departamento Médico.

Em meio as contratações de última hora, o Flamengo inchou o elenco comandado por Tite e ganhou uma dor de cabeça para resolver em 2025. O Rubro-Negro deve ter que se desfazer de algumas peças na próxima temporada devido ao grande número de atletas no plantel profissional.

Lado esquerdo

Um dos casos mais emblemáticos é o da lateral-esquerda, em que o clube conta com Alex Sandro, Matías Viña e Ayrton Lucas. É improvável imaginar que o clube seguirá com o trio no ano que vem, tanto por questão de custo para a entidade, quanto pela vontade dos jogadores em ter mais minutos em campo.

Atualmente, Ayrton Lucas é um dos nomes mais criticados pelos torcedores por conta dos gols sofridos pelo lado do camisa seis. Além disso, o atleta deve ser preterido em relação ao ex-lateral da Seleção Brasileira e a Viña, que tem contrato até 2028 e foi um dos maiores investimentos do clube em 2024.

Ayrton Lucas pode ser opção para deixar o Flamengo em 2025 (Armando Paiva / LANCE!)

Excesso de pontas

Com as novas chegadas, o Flamengo conta com Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves como opções para o lado direito de ataque. No oposto, Tite terá as opções de Cebolinha, Michael e Bruno Henrique.

Nos últimos dias, o jovem da base esteve vinculado com uma saída ao RB Bragantino, mas as negociações não avançaram. No entanto, uma saída não deve ser descartada, visto que o atleta de 19 anos não recebe muitas chances na equipe titular e ganhou um novo concorrente.

No lado esquerdo, o buraco é mais embaixo. Cebolinha vinha sendo um dos protagonistas do Flamengo na temporada, Michael fez uma grande estreia, mas sofreu uma lesão dias após ter sido contratado, enquanto Bruno Henrique renovou seu contrato no início do ano até 2026.

Naturalmente, o camisa 27 também pode exercer outras funções no setor e ser opção para Pedro, em caso de uma saída de Gabigol. O camisa 99 e um dos jogadores mais importantes na história do Rubro-Negro tem contrato até o fim de 2024 e não definiu seu futuro.

Outra pendência

Além de Gabigol, David Luiz tem contrato até o fim de 2024 e pode deixar o Flamengo em caso de uma aposentadoria ou não renovação de seu vínculo. Uma saída do veterano não seria um problema de imediato, visto que o elenco conta com Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira.

No entanto, o camisa 15 já deixou claro seu sonho em jogar na Europa e pode ser alvo de novas ofertas após ter recebido propostas do West Ham e Rennes. Ainda assim, o Rubro-Negro possui segurança devido ao contrato do defensor até 2028.

David Luiz tem contrato até o fim de 2024 e pode deixar o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Problema dos outros

No fim do ano, o Flamengo terá eleições presidenciais para decidir a nova gestão do clube entre 2025 e 2027. É possível que Marcos Braz e Bruno Spindel, peças chaves na janela de transferências, não estejam mais no Rubro-Negro.

Além da dupla, Tite possui contrato até dezembro de 2024 e talvez não tenha que lidar com as difíceis escolhas caso não siga no Mais Querido e encerre sua passagem. A pressão estará com quem assumirá o compromisso com o clube em 2025, seja situação, seja oposição.