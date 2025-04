Flamengo terá duas voltas importantes contra o Corinthians

Após empatar com a LDU, no meio de semana, em partida pela Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, no Maracanã, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão.

O uruguaio De La Cruz foi popupado não viajou para Quito deve voltar ao time títular neste final de semana. Ele deve começar o jogo ao lado de Pulgar. Além dele, Allan, também deve voltar, mas ficará no banco de reservas. Plata tem chances de voltar após ter sofrido um edema ósseo em seu joelho direito e é dúvida.

Por outro lado, Alex Sandro, está se recuperando de lesão na coxa e tem chances de não estar pronto para jogar. Por conta disso, Ayrton Lucas seguirá no time títular. Quem não deve jogar é lateral-esquerdo Vinã, que ainda está se recuperando de uma grave lesão no joelho.

Pedro já pode ser títular?

Apesar de estar evoluíndo e perto de retornar ao time títular, o Rubro-Negro ainda trata a situação de Pedro com cautela. O camisa 9 se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e atuou em quatro jogos após um longo período afastado dos gramados.

O próximo passo é para o atacante atuar por um tempo inteiro. Vale lembrar que o centroavante voltou contra o Central Córdoba e jogou por 25 minutos. Depois disso, atuou por 34 minutos contra o Juventude e 30 minutos no clássico dos milhões diante do Vasco. No meio de semana, ele disputou 37 minutos diante da LDU.

Pedro comemora gol com Cebolinha pelo Flamengo contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Apesar de estar jogando mais conforme o tempo tem passado, Pedro só deve começar uma partida como títular no próximo mês de maio. O Flamengo tem análisado o progresso do centroavante e seus desgastes nos últimos jogos.