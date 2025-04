Charly Alcaraz, meio-campista argentino que está emprestado pelo Flamengo ao Everton, da Inglaterra, até julho deste ano, não conseguirá atingir a meta de obrigação de compra prevista em contrato, ou seja, ser titular em nove jogos do time. Na partida deste sábado (26), contra o Chelsea, pela Premier League, o jogador iniciou mais uma vez no banco de reservas.

Como restam apenas quatro jogos para o Everton na competição, não terá mais como atingir essa meta. Apesar disso, o Everton pretende negociar a contratação do argentino, mas por um valor menor do que o Flamengo gostaria. A obrigação de compra seria pelo valor de 15 milhões de euros (o equivalente a R$ 98,8 milhões, na cotação atual).

Flamengo aceitará o jogador de volta?

Caso a meta não seja alcançada, a diretoria do Everton poderá renegociar com o Flamengo o valor da compra do atleta. No entanto, o clube carioca entende que outros clubes podem demonstrar interesse pelo jogador. Neste sentido, não pretende diminuir a pedida ao clube inglês.

Por conta do valor que o negócio pode render aos cofres rubro-negros, uma revenda é vista com bons olhos em comparação a um possível retorno do mesmo.