Flamengo terá desfalques importantes na estreia no Brasileirão

O Flamengo estreia no Brasileirão neste sábado (29). Às 21h (de Brasília), recebe o Internacional no Maracanã. Para esse confronto, que contará com troca de faixas entre os campeões estaduais, o técnico Filipe Luís contará com desfalques importantes: Arrascaeta e Danilo.

O camisa 10 do Flamengo sofreu uma contusão no adutor da coxa direita durante a Data Fifa com a seleção uruguaia. Assim, em seu retorno ao clube carioca, iniciou tratamento no departamento médico. Internamente, a comissão técnica entende que a lesão do meio-campista não é grave.

Danilo também se recupera de dores na coxa direita. O zagueiro, fora das fases finais do Campeonato Carioca, sofreu uma nova contusão na coxa direita (ficou fora dos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias). Além de desfalcar a equipe de Filipe Luís neste sábado, também ficará fora da estreia do time na Libertadores. A partida será na quinta-feira, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira.

Gerson é dúvida

Além dos dois desfalques confirmados, Gerson é dúvida para a partida. O meia foi cortado da Seleção Brasileira após sentir dores na coxa esquerda na vitória diante da Colômbia. Apesar de não ter nenhuma lesão identificada, o jogador contou com a atenção do departamento médico do clube nos últimos dias.

Gerson é dúvida no Flamengo para jogo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Bruno Henrique pode retornar

O camisa 27, que ficou fora dos jogos contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca, se recuperou de uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita e pode ficar à disposição de Filipe Luís para o jogo deste sábado.

Quem fica à disposição é Everton Cebolinha. O atacante chegou a ficar no banco de reservas no jogo de volta com o Fluminense, mas não foi utilizado pelo treinador por conta das suas condições de jogo.

Provável escalação

Com este cenário, o Flamengo deve encarar o Internacional com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Gerson; Luiz Araújo, Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique.

