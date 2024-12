Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (1), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã. No retrospecto recente entre as equipes, a equipe rubro-negra está em desvantagem.

Rubro-Negro encerra preparação para enfrentar o Internacional; veja a provável escalação

O Mais Querido não venceu em nenhum dos últimos cinco jogos deste confronto. No total, são duas vitórias para o Colorado e três empates.

Confrontos recentes entre Flamengo e Internacional 30/10/2024 - Internacional 1x1 Flamengo Brasileirão 26/08/2023 - Flamengo 0x0 Internacional Brasileirão 23/04/2023 - Internacional 2x1 Flamengo Brasileirão 05/10/2022 - Flamengo 0x0 Internacional Brasileirão 11/06/2022 - Internacional 3x1 Flamengo Brasileirão

Como foi o jogo do primeiro turno entre Flamengo e Internacional

Na partida do primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1. O Mais Querido saiu na frente, com gol de Charly Alcaraz, de pênalti. Já na reta final da partida, Enner Valencia empatou o jogo para o Colorado no Beira-Rio.

Última vitória do Flamengo no confronto

A última vez em que o Rubro-Negro bateu o Internacional foi em novembro de 2021, pelo segundo turno do Brasileirão daquele ano. Treinado por Renato Gaúcho, o Mais Querido venceu com gols de Gabigol e Andreas Pereira.

Gabigol comemorando gol contra o Internacional (Foto: Ricardo Rimoli/LANCEPRESS!)

O que esperar do Flamengo contra o Internacional

Sem chance de título e com vaga na fase de grupos da Libertadores via Copa do Brasil, o Rubro-Negro cumpre tabela nos últimos três jogos. Mas afinal, o que está em jogo para o clube contra o Colorado e no restante da temporada.

A diferença de uma melhor ou pior colocação para o time de Filipe Luís no Campeonato Brasileiro deste ano será apenas financeira. Atualmente em quinto, a pior posição possível para o Mais Querido seria o sexto lugar. Por outro lado, pode chegar até a vice-liderança, a depender de resultados de outras equipes. Uma delas, o Internacional, hoje em terceiro com 65 pontos, dois a mais que os cariocas.