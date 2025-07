Qual o impacto da ausência de Pedro no Flamengo? Entenda

Pedro vive mais um momento de incertezas com a camisa do Flamengo. Desde que se recuperou da lesão no joelho esquerdo, o camisa 9 ainda não conseguiu retomar o futebol que o levou à Seleção Brasileira. Diante disso, a reportagem do Lance! detalha o desempenho rubro-negro durante a ausência de seu centroavante.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo tem negociações com atacante da Lazio, diz jornalista

Nesta semana, o camisa 9 esteve envolvido em polêmicas extra-campo, que levaram o técnico Filipe Luís a optar pela ausência de Pedro nas partidas com São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado desde o último dia 9 de abril, o centroavante disputou 17 partidas e participou diretamente de oito gols (cinco gols e três assistências) nesta temporada. Seu último jogo foi no Mundial de Clubes, contra o Los Angeles FC, pela última rodada da fase de grupos. Na ocasião, o atacante atuou pouco mais de 80 minutos e saiu de campo sem balançar as redes.

Na última temporada, mesmo lesionado, o atacante foi o segundo maior artilheiro do Brasil, com 30 gols em 43 partidas. O camisa 9 marcou em 60% das partidas e ficou no máximo três jogos sem marcar, até o momento de sua lesão.

continua após a publicidade

Nesta temporada, com a ausência de seu camisa 9, Luiz Araújo tem assumido o protagonismo no ataque rubro-negro. Sem Pedro, o desempenho do Flamengo é de 75%, com 16 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. Em 23 partidas, a equipe marcou 44 gols (média de 1,9 por partida) e sofreu apenas 14 (média de 0,6 por jogo).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro comemora gol pelo Flamengo (Jorge Rodrigues/AGIF)

Flamengo sem Pedro em 2025

23 jogos

16V | 4E | 3D

75% de aproveitamento

44 gols marcados (1.9 por jogo)

14 gols sofridos (0.6 por jogo)