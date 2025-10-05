Flamengo tem desfalques em provável escalação contra o Bahia

Filipe Luís terá problemas para definir a escalação do Flamengo diante do Bahia neste domingo (5), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro não terá três titulares para o duelo: Alex Sandro, Léo Pereira e Saúl Ñíguez.

O lateral-esquerdo e o zagueiro estão suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2), no Maracanã. Desta forma, Danilo e Ayrton Lucas devem assumir as vagas na linha de defesa do Fla.

Já Saúl lida acom dores no tornozelo esquerdo e sequer viajou para Salvador com a delegação rubro-negra. O meio-campista já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Para o lugar do espanhol, Nico de la Cruz é o favorito a ser titular diante do Bahia.

Provável escalação do Flamengo contra o Bahia

Desta forma, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino, Cebolinha e Pedro.

A bola rola na Arena Fonte Nova às 18h30 (de Brasília) para o duelo entre Flamengo e Bahia. O Rubro-Negro lidera a competição com 55 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a sexta colocação, com 40 pontos.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís tem problemas para definir escalação contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

