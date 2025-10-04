Mudança na liderança? Vidente aponta resultado de Bahia x Flamengo

Bahia e Flamengo se enfrentam, neste domingo (5), em um dos duelos mais aguardados da 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou que o Tricolor de Aço deve vencer a partida.

Pela importância do jogo entre Bahia e Flamengo, o vidente Luiz Filho foi cauteloso ao analisar possíveis resultados, mas as cartas apontaram mais chances do time baiano vencer o duelo decisivo na Arena Fonte Nova.

As cartas do Bahia mostram que o time comandado por Rogério Ceni vai pressionar muito o Flamengo de Filipe Luís. Ainda assim, o time baiano precisará usar os contra-ataques para machucar a defesa do clube Rubro-Negro.

Já o Flamengo, terá muita movimentação em campo, mas deve ter momentos de muita oscilação na partida contra o Bahia. O Rubro-Negro terá momentos positivos no jogo, mas não deve conseguir conter o ímpeto do adversário.

O duelo é muito importante para as duas equipes. O Flamengo precisa vencer para garantir que vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Bahia quer entrar no G-4 e garantir uma ida direta para a Libertadores.

Como chegam Bahia e Flamengo para o jogo

O técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno do zagueiro David Duarte, recuperado de lesão de reto femoral. O atacante Ruan Pablo e o zagueiro Ramos Mingo são dúvidas. Por outro lado, o treinador não contará com cinco jogadores por suspensão. Além disso, outros cinco atletas estão fora por ordem médica.

Assim como o Bahia, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.