Fala do goleiro Cássio sobre título do Flamengo repercute: ‘Está explicado’

O goleiro do Cruzeiro, Cássio, falou sobre um título do Flamengo depois do empate entre as equipes, nesta quinta-feira (2), no Maracanã. A partida válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 0 a 0.

Mesmo sem ter atuado pelo Rubro-Negro, Cássio é tratado de maneira carinhosa pelos torcedores do Flamengo. Tudo isso porque, em 2020, ele fechou o gol do Corinthians contra o Internacional e ajudou o Flamengo a conquistar o título do Brasileirão.

Depois da partida desta quinta-feira (2), o repórter Gabriel Adão, brincou com o goleiro perguntando se ele sabe que é ídolo da Nação Rubro-Negra.

- A gente ganhou aquele título lá, né? 2020, né? Na pandemia - respondeu Cássio, com risadas.

Imediatamente o vídeo de Cássio falando sobre o título do Flamengo viralizou nas redes sociais, principalmente entre os torcedores do Rubro-Negro. Veja abaixo.

Goleiro Cássio, do Cruzeiro, no jogo contra o Flamengo (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Veja fala de Cássio e reação dos torcedores do Flamengo

Título brasileiro de 2020

A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 é muito lembrada pelos rubro-negros. O Flamengo jogava, no Morumbi, e perdeu para o São Paulo. Ao mesmo tempo, o então vice-líder Internacional pegava o Corinthians, no Beira-Rio, e se vencesse seria campeão.

É nesse cenário que Cássio virou ídolo de muitos torcedores do Flamengo, mesmo sem ter atuado pelo Rubro-Negro. O goleiro, que na época estava no Corinthians, fechou o gol e garantiu o empate que o Mengão precisava.

Na tabela, o Flamengo de Rogério Ceni terminou com 71 pontos, e o Internacional de Abel Braga com 70. Se Cássio não tivesse feito defesas impressionantes, a taça teria ido para o Rio Grande do Sul, mas acabou no Rio de Janeiro.