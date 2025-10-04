Flamengo confirma ausência de titular para partida contra o Bahia; veja relacionados

O Flamengo divulgou neste sábado (4) a lista de relacionados para a partida contra Bahia, neste domingo (5), sem a presença do meia Saúl Ñiguez. O jogador apresentou dores no tornozelo esquerdo e já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube. Com isso, De La Cruz deve ganhar a vaga no meio de campo para jogar ao lado de Jorginho.

Além de Saúl, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.

O volante Erick Pulgar, que segue reta final de recuperação de lesão, também está fora do jogo.

Relacionados do Flamengo para a partida contra o Bahia (Foto: Reprodução/Flamengo)

A bola rola para Flamengo e Bahia neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Flamengo

27ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.