imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo confirma ausência de titular para partida contra o Bahia; veja relacionados

O meia Saúl está fora da partida por conta de dores no tornozelo

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
13:36
Jogadores do Flamengo antes da partida contra o Estudiantes na Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)
imagem cameraJogadores do Flamengo antes da partida contra o Estudiantes na Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)
O Flamengo divulgou neste sábado (4) a lista de relacionados para a partida contra Bahia, neste domingo (5), sem a presença do meia Saúl Ñiguez. O jogador apresentou dores no tornozelo esquerdo e já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube. Com isso, De La Cruz deve ganhar a vaga no meio de campo para jogar ao lado de Jorginho.

Além de Saúl, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.

O volante Erick Pulgar, que segue reta final de recuperação de lesão, também está fora do jogo.

➡️ Filipe Luís sai em defesa de Samuel Lino, vaiado por torcedores do Flamengo no Maracanã

Relacionados do Flamengo para a partida contra o Bahia (Foto: Reprodução/Flamengo)
Relacionados do Flamengo para a partida contra o Bahia (Foto: Reprodução/Flamengo)

A bola rola para Flamengo e Bahia neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro.

Tabu de Ceni fica ainda mais difícil de ser quebrado em Bahia x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Flamengo

27ª rodada — Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

