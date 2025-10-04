Flamengo confirma ausência de titular para partida contra o Bahia; veja relacionados
O meia Saúl está fora da partida por conta de dores no tornozelo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo divulgou neste sábado (4) a lista de relacionados para a partida contra Bahia, neste domingo (5), sem a presença do meia Saúl Ñiguez. O jogador apresentou dores no tornozelo esquerdo e já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube. Com isso, De La Cruz deve ganhar a vaga no meio de campo para jogar ao lado de Jorginho.
Tabu de Ceni fica ainda mais difícil de ser quebrado em Bahia x Flamengo
Futebol Nacional
Destaques da semana têm pênalti defendido por Bruno Samúdio, convocação da Seleção e Libra x Flamengo
Futebol Nacional
Torcedores do Flamengo se revoltam com reforço do Palmeiras: ‘Não creio’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Além de Saúl, o Flamengo contará por desfalques por conta de suspensão: Léo Pereira e Alex Sandro. Assim, Danilo e Ayrton Lucas, respectivamente, devem começar jogando. Por conta da maratona de jogos, alguns jogadores podem começar no banco.
O volante Erick Pulgar, que segue reta final de recuperação de lesão, também está fora do jogo.
➡️ Filipe Luís sai em defesa de Samuel Lino, vaiado por torcedores do Flamengo no Maracanã
A bola rola para Flamengo e Bahia neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro.
Tabu de Ceni fica ainda mais difícil de ser quebrado em Bahia x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Flamengo
27ª rodada — Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias