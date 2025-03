Flamengo chega a acordo de renovação com titular

O Flamengo acertou a renovação de contrato de um dos pilares da equipe de Filipe Luís. Trata-se do chileno Erick Pulgar, que tinha vínculo até o meio do ano. Nos próximos dias, as partes assinarão o novo acordo até 2027. A informação é do jornalista Venê Casagrande, confirmada pela reportagem do Lance!.

O novo contrato prevê uma multa de cinco milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para clubes do futebol do exterior. Ela, no entanto, só valerá a partir do meio de 2026. Pulgar receberá uma valorização salarial, além de alterações em prêmios por títulos.

A discussão pela renovação com o meia não é de hoje. Ainda na gestão anterior, que tinha Marcos Braz como vice-presidente de futebol, as parte já discutiam sobre um novo vínculo. Em certo momento, o jogador chegou a cogitar não renovar o contrato. Entretanto, em alto nível no time rubro-negro, mudou de ideia e permanecerá no clube carioca.

Grande fase de Pulgar com Filipe Luís

Desde a chegada do técnico Filipe Luís, Pulgar teve uma notável crescida de rendimento, sendo elogiado pelos torcedores rubro-negros. No Flamengo desde agosto de 2022, o volante já disputou 111 jogos com a camisa rubro-negro. No total, são 72 vitórias, 24 empates e 15 derrotas. O chileno tem dois gols e nove assistências no time carioca.