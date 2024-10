Flamengo tem decisão a ser tomada para final da Copa do Brasil

Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a expulsão de Bruno Henrique, o Flamengo deve decidir em duas semanas quem será o substituto do camisa 27 na final da Copa do Brasil. Nesse período, o Rubro-Negro encara Juventude e Internacional, onde Filipe Luís pode fazer testes para encontrar o nome ideal.

O comandante não conta com Carlinhos, que não está inscrito na competição pelo Rubro-Negro por ter jogado o torneio com o Nova Iguaçu. Além disso, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo também são ausências certas por lesões.

A expectativa é de que Gabigol siga na equipe titular contra o Atlético-MG, uma vez que é o único atleta que faz a função de centroavante disponível para o confronto. No entanto, a disputa está aberta entre Gonzalo Plata, Michael e Matheus Gonçalves para saber quem fará companhia ao camisa 99.

O equatoriano foi o único jogador dentre as três opções a entrar em campo nos quatro jogos em que Filipe Luís esteve à beira do gramado. No entanto, Plata é a peça que menos teve tempo em campo entre o trio, tendo disputado 54 minutos.

Retornando de lesão, Michael entrou em campo em três partidas por 57 minutos com Filipe Luís. Por outro lado, Matheus Gonçalves atuou em apenas dois confrontos, mas foi o único a ter sido titular sob ordens do novo treinador diante do Fluminense e jogou por 85 minutos desde a efetivação do ex-lateral.

Os confrontos contra Juventude e Internacional devem ser chaves para Filipe Luís encontrar um esquema de jogo com uma nova dupla pensando na decisão. O treinador tem uma semana cheia para testar opções e promover uma mudança na sequência.

Com o jogo de ida contra o Atlético-MG marcado para o dia 3 de novembro, o técnico tem duas semanas para encontrar uma solução em busca de um bom resultado. A vaga está aberta, e o trio lutará por um espaço entre os 11 titulares.