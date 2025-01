Léo Pereira, do Flamengo enaltece pré-temporada fora do país: ‘Vamos dar nosso melhor’

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos, em Orlando, na manhã deste sábado (11). Pela tarde, após viagem de ônibus, a delegação rubro-negra chegou em Gainesville, sede da pré-temporada do time brasileiro. O zagueiro Léo Pereira enalteceu a importância do período de preparação e explicou a adaptação do elenco.

continua após a publicidade

➡️ Carioca 2025: Flamengo começa estadual com time alternativo

- É uma adaptação diferente, o Rio é um lugar que faz bastante calor, mas nada que nos impeça de fazer as atividades. Vamos dar nosso melhor, fazer uma grande pré-temporada e chegar prontos para a decisão da Supercopa do Brasil. Que a gente possa estar juntos, fazer mais atividades juntos, não só nos treinos, mas fora também, conversar mais. Importante estarmos juntos conhecendo o lado humano de cada um para conquistar grandes coisas em 2025 - disse Léo Pereira.

Na conversa com a imprensa na porta do hotel em que o Flamengo está hospedado, o defensor detalhou pedidos de José Boto e Filipe Luís, diretor de futebol e treinador, respectivamente, do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

- (O Boto) não passou nada mais do que se espera do Flamengo, que é ganhar títulos e continuar escrevendo nosso nome na história do Flamengo. Por isso a gente veio para cá juntos, para nos conhecermos mais. Filipe pediu foco porque já temos uma final e esperamos conquistar o primeiro título já agora - detalhou.

Léo Pereira durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cronograma de pré-temporada

Em Orlando, na Flórida, o Rubro-Negro disputará amistoso contra o São Paulo no dia 19 de janeiro. Os treinos de preparação para a partida acontecerão nas instalações atléticas de uma universidade local.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No país norte-americano, o Flamengo realizará treinos em horários alternados. Exclusivamente na próxima segunda-feira, estão previstos dois períodos de atividades na Flórida (manhã e tarde).

Treino aberto

O treinamento de terça-feira será aberto ao público. Em 2024, quando o time brasileiro se preparou para dois jogos nos Estados Unidos, também houve uma atividade com a presença do público.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real