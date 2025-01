Novo uniforme: confira imagem da camisa do Flamengo para 2025

Uma imagem da nova camisa do Flamengo para a temporada circula nas redes sociais. O uniforme, que tem data de lançamento prevista para o dia 20 de janeiro, agradou os torcedores rubro-negros.

A peça conta com gola preta, com detalhe em vermelho. Além disso, é composta pelas tradicionais listras rubro-negras na horizontal.

Uniforme do Flamengo para 2025 (Foto: Reprodução)

A imagem foi publicada, primeiramente, pelo site "Coluna do Fla". A reportagem do Lance! confirmou a notícia.

Diferentemente de 2024, quando estreou o uniforme número 1 na pré-temporada nos Estados Unidos, o o time carioca deve utilizar a nova camisa pela primeira vez no estadual.

Outros uniformes para 2025

Os uniformes de treinamento e de viagem, ambos com tons azuis, já foram lançados. O mesmo vale para as peças dos membros da comissão técnica.

Estreia do Flamengo na temporada

O Flamengo entra em campo neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrenta o Boavista às 16h (de Brasília) na Arena Batistão, em em Aracaju.

Por conta da programação de pré-temporada da equipe carioca, que fará preparação nos Estados Unidos, as primeiras quatro partidas do Carioca contará com jogadores da base. Apenas alguns nomes do time principal, como Carlinhos, Lorran e Pablo, ficam à disposição do técnico Cleber dos Santos.

