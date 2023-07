Ao lado de David, Fabrício Bruno foi o responsável por segurar, em particular, Vitor Roque. O jovem prodígio do Athletico não teve vez com a zaga rubro-negra, que impediu todas as maiores jogadas do garoto. Como diria o ditado popular, o camisa 9 do time paranaense ficou 'no bolso' de Fabrício, principalmente em ações de velocidade.