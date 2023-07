Nesta quarta-feira (12), o Flamengo venceu o Athletico por 2 a 0 e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro carioca, que já tinha vencido a partida de ida por 2 a 1, conquistou um 4-1 no placar agregado e segue vivo na luta pelo título. Atual campeão do torneio nacional, o Fla já conhece o adversário da semifinal: o Grêmio, que superou o Bahia nos pênaltis. Veja notas dos jogadores: