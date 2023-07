Como foi o primeiro tempo?



A etapa inicial pode ser dividida em duas partes. A primeira, até os 20 minutos, teve domínio do Flamengo, com muita posse de bola e poucos erros. A partir daí, o Athletico assumiu o controle da partida e empilhou chances, mas foram os visitantes que abriram o placar. Em golpe de sorte do Rubro-Negro carioca, Erick desviou contra o próprio patrimônio, decretando o 1 a 0.



E a etapa final?



No segundo tempo, o bombardeio do Athletico Paranaense continuou, mas a bola não quis entrar. Para o Flamengo, ela foi mais generosa e, apenas em sua quinta finalização, a equipe de Jorge Sampaoli marcou o segundo, com Gabigol. O atacante ainda teve um tento anulado de maneira muito duvidosa.



+ Confira aqui mais detalhes da partida



O que vem por aí?



Depois da Copa do Brasil, o Flamengo vira a chave e foca as atenções na disputa do Brasileirão. Neste domingo (16), o Rubro-Negro terá um clássico diante do Fluminense pela frente, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Athletico, por sua vez, encara o Bahia no mesmo dia, às 18h30 (também de Brasília), na Ligga Arena.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - Quartas de final - Volta

Athletico 0 x 1 Flamengo



Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data: 12 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Kleber Lúcio Gil (SC-FIFA)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR FIFA)

Público e Renda: Não divulgados



Cartões amarelos: Fernandinho, Vitor Roque e Esquivel (CAP); Arrascaeta, Sampaoli, Ayrton Lucas, Allan, Gabi e Thiago Maia (FLA)

Cartões vermelhos: Thiago Heleno (CAP) e Gerson (FLA)



GOLS: Erick (gol contra, 0-1, aos 45' do 1ºT); Gabigol (0-2, aos 48' do 2ºT)



ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Wesley Carvalho)

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Esquivel, no intervalo); Khellven (Madson, aos 36' do 2ºT), Fernandinho, Erick (Pablo, aos 25' do 2ºT) e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio (Cuello, aos 36' do 2ºT)



FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Léo Pereira, aos 31' do 2ºT), Victor Hugo (Allan, aos 17' do 2ºT), Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro (Luiz Araújo, aos 43' do 2ºT); Gabigol