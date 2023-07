O Flamengo venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0 e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Atual campeão, o Rubro-Negro vinha em excelente momento e quebrou escritas em jogo na Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado, inclusive, fez com que o clube embolsasse R$ 9 milhões em premiação pela vaga na próxima fase e atingisse a meta orçamentária estipulada no início da temporada.



Em documento divulgado, o Flamengo previu chegar até a semifinal da Copa do Brasil e, por isso, a classificação também é muito celebrada por conta dos cofres da equipe rubro-negra. Agora, o Fla pode superar as expectativas, como no ano passado, e tentar buscar uma vaga na final. Ao todo, o clube já embolsou R$ 18,7 milhões em prêmios nesta edição do torneio.