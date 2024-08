Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 23:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcos Braz subiu o tom ao falar sobre uma possível saída de Fabrício Bruno para a Europa. Ao ser questionado na zona mista sobre o "sonho do jogador", o dirigente do Flamengo disparou e afirmou que o zagueiro teve a oportunidade de ir para a Inglaterra. Confira no player acima.

Ele (Fabrício Bruno) teve o tempo para ter o sonho dele e ir embora para a Inglaterra. Ele não quis ir. Agora, a gente está esperando a segunda proposta. Se for boa para o Flamengo e a gente entender que deve vender, vamos vender. O que importa é o sonho do torcedor e não o sonho de ninguém — disparou Marcos Braz na zona mista

Após a vitória sobre o Bolívar, pela Libertadores, Fabrício Bruno deu uma declaração sobre a proposta do Rennes, da França. O zagueiro do Flamengo disse que a diretoria rubro-negra "sabe do sonho dele".

- Sonho eu tenho. Nunca neguei isso. Nunca escondi nada de ninguém, até para a própria diretoria, sempre manifestei essa desejo. Do West Ham eu não fui porque para mim não é bom. Era ótimo para o clube, mas para mim não era. Então tem que respeitar esses momentos tambem. Nâo vou sair daqui somente por sair - contou Fabrício Bruno.

O Flamengo volta a entrar em campo para enfrentar o Bolívar, no meio da semana, pela Libertadores. A bola rola na quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Hernando Siles.