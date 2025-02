Erick Pulgar, meio-campista chileno, é um dos destaques do Flamengo neste início de temporada. Em entrevista à "FlaTV", o jogador externou a sua felicidade por esse momento, e fez questão de enaltecer o modelo de jogo de jogo do técnico Filipe Luís.

- Estou muito feliz. Recentemente, também estive com a minha família, isso é um ‘plus’. Estou cômodo com o estilo de jogo do Filipe Luís, que é bastante confortável e super adaptável. Como eu disse, a força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz - disse o jogador.

Pulgar durante partida do Campeonato Carioca (Foto: Paula Reis/Flamengo)

O Flamengo, já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, é o líder do estadual.

Números de Erick Pulgar com a camisa do Flamengo

No Flamengo desde agosto de 2022, Pulgar já disputou 107 jogos com a camisa rubro-negro. No total, são 68 vitórias, 24 empates e 15 derrotas. O chileno tem dois gols no time carioca.

Por conta da rodagem do técnico Filipe Luís no elenco do Flamengo, o meia esteve em campo em cinco partidas.

Contrato de Pulgar com o Flamengo

O vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2025. Assim, ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio deste ano. Dessa forma, a cúpula rubro-negra conversará com os representantes do atleta nas próximas semanas. Anteriormente, uma proposta da diretoria foi recusada.

