Wallace Yan x Rayan: Torcedores comparam jogadores de Flamengo e Vasco

Wallace Yan, do Flamengo, e Rayan, do Vasco, foram destaques da rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. De um lado, o Garoto do Ninho perdeu um pênalti decisivo na eliminação para o Atlético-MG. Do outro, a joia das categorias de base do Cruzmaltino balançou as redes na classificação em cima do CSA.

Após os dois resultados, torcedores dos dois clubes cariocas compararam os jovens jogadores. A comparação dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas apontaram Rayan como o atleta mais promissor, enquanto outros defenderam Wallace Yan, mesmo com o erro crucial na eliminação do Flamengo. Veja abaixo a repercussão:

Wallace Yan x Rayan

Ambas as joias das categorias de base de Flamengo e Vasco estão tendo protagonismo nos clubes. Na atual temporada, Wallace Yan tem sido, normalmente, acionado por Filipe Luís durante o segundo tempo das partidas do Rubro-Negro. São, ao todo, 28 jogos disputados, tendo marcado oito gols e dado quatro assistências.

Por outro lado, Rayan tem sido uma peça primordial para o ataque da equipe de Fernando Diniz. Ao lado de Vegetti e Nuno Moreira, o jogador monta o trio ofensivo principal do Cruzmaltino. Até o momento, ele já coleciona 32 jogos disputados, com oito gols marcados e uma assistência.

Protagonismo na Copa do Brasil

Nos jogos desta semana, a joia do Vasco assumiu um papel de destaque ao marcar o primeiro gol da vitória do clube sobre o CSA por 3 a 1, na última quinta-feira (7), em São Januário. O resultado colocou o Cruzmaltino nas quartas de final da Copa do Brasil.

Do outro lado, Wallace Yan foi o antagonista da eliminação do Flamengo para o Atlético-MG. O Garoto do Ninho foi destaque do confronto desde o jogo de ida, no Maracanã, quando protagonizou provocações com os atletas adversários.

No jogo de volta, na última quarta-feira (6), na Arena MRV, o cenário provocativo aconteceu novamente. Contudo, desta vez, o jovem atacante perdeu a última penalidade da disputa de pênaltis, que eliminou o Rubro-Negro do torneio nacional.