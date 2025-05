Flamengo recebe a taça do Mundial de Clubes na Gávea

A taça do Mundial de Clubes de 2025, que passa por tour no Brasil, está na Gávea, sede social do Flamengo. Com a estreia do Rubro-Negro na competição apenas no dia 16 de junho, os flamenguistas podem visitar o troféu e já ir entrando no clima do torneio.

A taça foi recebida nesta segunda-feira (5) por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, e os mascotes do clube, Binho e Urubão. A Charanga Rubro-Negra comandou a festa.

- Tomara que ele (troféu) esteja aqui de forma definitiva daqui a dois meses - disse Bap, mandatário rubro-negro, que elogiou o troféu.

Bap, presidente do Flamengo, ao lado da taça do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

George Helal, ex-presidente do Flamengo, esteve presente durante a cerimônia. O nome do centro de treinamento do Rubro-Negro, conhecido carinhosamente como Ninho do Urubu, leva o seu nome.

George Heal, ex-presidente do Flamengo, ao lado da taça do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para ver o troféu do Mundial de Clubes e visitar o museu do Flamengo, os torcedores precisam pagar R$ 80 (inteira).

Patch do Mundial de Clubes na camisa do Flamengo

Durante a apresentação, o Flamengo mostrou como ficará o patch do torneio no uniforme. A imagem ficará no lado direito da manga.

Patch do Mundial de Clubes no uniforme do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Caminho da taça do Mundial de Clubes 2025 no Brasil

O primeiro clube a receber a taça do Mundial de Clubes 2025 foi o Botafogo, que a levou no alto da Tavares Bastos, uma favela localizada no Catete, na zonal sul do Rio, ao lado de jogadores do clube. Após o período no Flamengo, o troféu visitará o Fluminense. No cronograma do Tricolor das Laranjeiras, estão previstas ações na sede do clube, no Maracanã e em outros pontos turísticos da cidade. Posteriormente, o troféu vai para São Paulo.

