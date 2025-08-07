Saúl manda recado à torcida do Flamengo após eliminação na Copa do Brasil

Saúl Ñíguez usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para mandar recado à torcida do Flamengo após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, na última quarta-feira (6). O espanhol afirmou que a queda não era esperada pelo time e agradeceu o apoio dos rubro-negros.

continua após a publicidade

➡️ Samuel Lino quebra silêncio após eliminação do Flamengo na Copa do Brasil

— Qualquer palavra não será suficiente. Não era o que esperávamos… agora é levantar a cabeça e olhar pra frente. Obrigado pelo apoio e pela energia de sempre 💪🏽❤️🔴⚫️ — escreveu o meio-campista no "X" (antigo Twitter).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Saúl entrou em campo aos 20 minutos da segunda etapa do duelo na Arena MRV, substituindo Gonzalo Plata. Pouco participativo, teve apenas 12 ações com a bola e completou seis dos nove passes que tentou. Na disputa de pênaltis, converteu a terceira cobrança do Flamengo, dando vantagem parcial de 3 a 2 para a equipe carioca; contudo, o Rubro-Negro acabou sendo derrotado por 4 a 3.

continua após a publicidade

Este foi o terceiro jogo do espanhol com o Manto Sagrado. A estreia foi justamente na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. Ele também esteve em campo no empate por 1 a 1 com o Ceará no último domingo (3), pelo Brasileirão. Em todas as partidas, o meio-campista saiu do banco de reservas no segundo tempo, somando apenas 112 minutos.

Saúl Ñíguez comemora gol durante disputa de pênaltis entre Flamengo e Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real