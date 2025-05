Post de Arrascaeta ’empolga’ torcedores do Flamengo na internet

Autor do único gol do Flamengo na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta agora soma seis gols e três assistências no torneio nacional. No começo da tarde desta segunda-feira (5), o camisa 10 fez um post no X (antigo Twitter) que animou os rubro-negros.

Confira algumas reações no post de Arrascaeta

Reencontros em campo

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos do clube. O primeiro grande título do atacante com a camisa rubro-negra foi a Libertadores daquele ano, em que ele marcou os dois gols da virada contra o River Plate em Lima, no Peru. Também em 2019, ele foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Brasileirão.

A relação de amor entre Gabigol e Flamengo perdurou anos. Afinal, o jogador seguiu sendo decisivo em campo, e conquistou outros triunfos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. No total, ele balançou a rede 161 vezes em 308 jogos.

Além de Gabriel, Fabrício Bruno, hoje titular absoluto na zaga do Cruzeiro, também foi campeão com a camisa do Flamengo e esteve em campo no duelo desse domingo (4). Vale destacar também que Arrascaeta teve uma passagem marcante pelo Cruzeiro, sendo decisivo inclusive na final da Copa do Brasil de 2018, contra o Corinthians, selando o título da equipe mineira.

Próximo desafio do Flamengo

A equipe comandada por Filipe Luís volta a campo na próxima quarta-feira (7) para enfrentar o Central Córdoba, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Rubro-Negro carioca ocupa a terceira colocação do Grupo C, com 4 pontos. As duas últimas rodadas serão realizadas no Maracanã, diante de LDU e Deportivo Táchira.

