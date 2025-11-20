Flamengo critica atuação do VAR em clássico contra o Fluminense

O Flamengo divulgou na noite desta quarta-feira (20) uma nota oficial manifestando forte indignação com a atuação do árbitro de vídeo Wagner Reway durante o clássico contra o Fluminense. O clube aponta que o lance envolvendo o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Thiago Silva, dentro da área tricolor, foi ignorado pelo VAR, caracterizando — segundo o Rubro-Negro — uma quebra evidente de protocolo.

De acordo com o Flamengo, o episódio ganhou repercussão nacional e internacional, expondo novamente a arbitragem brasileira a críticas. O clube destaca ainda que não é a primeira vez que erros considerados graves ocorrem com Reway na cabine do VAR em jogos da equipe, o que, na visão rubro-negra, agrava a situação.

Apesar da crítica ao árbitro de vídeo, o clube fez questão de isentar o juiz de campo, Davi de Oliveira Lacerda, afirmando que sua atuação foi "bem executada" e que ele acabou prejudicado pelas orientações vindas da cabine. Segundo o texto, os áudios divulgados pela CBF reforçam a avaliação do Flamengo sobre o erro de Reway.

Mesmo diante das reclamações, a nota também reconhece os esforços recentes da Confederação Brasileira de Futebol para aprimorar a arbitragem nacional. O Flamengo afirma acreditar que, com "alguns ajustes", os resultados positivos desse trabalho serão cada vez mais perceptíveis.

