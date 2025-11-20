menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo critica atuação do VAR em clássico contra o Fluminense

Clube afirma que VAR ignorou lance decisivo entre Bruno Henrique e Thiago Silva

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
23:17
Árbitro Davi de Oliveira Lacerda na partida entre Flamengo e Fluminense
imagem cameraÁrbitro Davi de Oliveira Lacerda na partida entre Flamengo e Fluminense (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
O Flamengo divulgou na noite desta quarta-feira (20) uma nota oficial manifestando forte indignação com a atuação do árbitro de vídeo Wagner Reway durante o clássico contra o Fluminense. O clube aponta que o lance envolvendo o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Thiago Silva, dentro da área tricolor, foi ignorado pelo VAR, caracterizando — segundo o Rubro-Negro — uma quebra evidente de protocolo.

➡️ VAR, em possível pênalti de Fluminense x Flamengo: 'Retira o pé' 

De acordo com o Flamengo, o episódio ganhou repercussão nacional e internacional, expondo novamente a arbitragem brasileira a críticas. O clube destaca ainda que não é a primeira vez que erros considerados graves ocorrem com Reway na cabine do VAR em jogos da equipe, o que, na visão rubro-negra, agrava a situação.

➡️ Leitura labial revela fala de árbitro em polêmica de Fluminense x Flamengo

Apesar da crítica ao árbitro de vídeo, o clube fez questão de isentar o juiz de campo, Davi de Oliveira Lacerda, afirmando que sua atuação foi "bem executada" e que ele acabou prejudicado pelas orientações vindas da cabine. Segundo o texto, os áudios divulgados pela CBF reforçam a avaliação do Flamengo sobre o erro de Reway.

Mesmo diante das reclamações, a nota também reconhece os esforços recentes da Confederação Brasileira de Futebol para aprimorar a arbitragem nacional. O Flamengo afirma acreditar que, com "alguns ajustes", os resultados positivos desse trabalho serão cada vez mais perceptíveis.

circulo com pontos dentroTudo sobre

