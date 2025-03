O Flamengo voltou a vencer o América-MG e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Nesta terça-feira (25), na Gávea, o Rubro-Negro bateu o Coelho por 4 a 1, com gols de Davi Waisman, Jhefinho, João Ricardo e Levi Dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Anteriormente, no jogo de ida, em Betim (MG), o time carioca venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram de Victor Hugo e Ryan Roberto. Assim, o placar agregado ficou 6 a 2.

O Flamengo, treinado por Daniel Franklin, entrou em campo com: Dudu; Heitor, Daniel Carvalho, Levi Dias e Gabriel Amâncio; Luiz Felipe, João Ricardo e Jhefinho; Davi Waisman, Ryan Roberto e Victor Hugo.

continua após a publicidade

Flamengo se classifica às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 (Foto: Divulgação)

➡️Brasileirão: Flamengo ameaçado por Corinthians e outros em direitos de TV

Datas das quartas de final

Agora, o Rubro-Negro aguarda a definição do seu próximo adversário na competição. Os jogos estão previstos para os dias 01 e 15 de abril.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real