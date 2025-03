O Flamengo atualizou, na tarde desta terça-feira (25), a situação de alguns jogadores que estão sob os cuidados do departamento médico. Um deles é o capitão Gerson, que foi cortado da Seleção após sentir dores no posterior da coxa esquerda. Segundo o clube carioca, o meia não teve nenhuma lesão constatada.

- Exame de imagem realizado no clube nesta terça-feira (25) não constatou lesão muscular no jogador. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e, por isso, fará trabalhos específicos no CT George Helal - publicou o Flamengo sobre a situação de Gerson.

Gerson, do Flamengo, durante a partida contra a Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Flamengo também detalha situações de Arrascaeta e Bruno Henrique

Nesta terça, Arrascaeta, camisa 10 da Gávea, realizou exames médicos que confirmaram a lesão na coxa direita. O uruguaio já tinha passado por bateria de exames na seleção uruguaia. Internamente, o Flamengo considera "pequena" a lesão do meia. Com a contusão, o uruguaio está fora da estreia no Brasileirão no sábado, quando o time rubro-negro recebe o Internacional no Maracanã.

Já Bruno Henrique, que também se recupera de lesão na coxa direita, iniciou treinamentos em campo com a preparação física.

