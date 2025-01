Danilo está encaminhado para ser o segundo reforço do Flamengo. O lateral-direito deve assinar a rescisão com a Juventus, da Itália, nos próximos dias. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge".

Flamengo leva força máxima para Brasília, e Juninho vive expectativa de estreia

A rescisão com a Juventus dependia do acerto de Danilo com outro clube para ser oficializada. As partes que estão envolvidas na negociação afirmam que restam apenas questões burocráticas para o negócio ser sacramentado.

Danilo vai assinar por dois anos com o Flamengo. O lateral-direito vai realizar o sonho de defender o clube do coração. O jogador está na Europa desde 2012, onde vestiu a camisa do Porto, Real Madrid e Manchester City, além da Juventus.

O Napoli chegou a fazer uma proposta por Danilo. No entanto, a identificação com a Juventus e a vontade de jogar no Flamengo pesaram na decisão do jogador. Além disso, Filipe Luís foi fundamental para que o lateral-direito acertasse com o Rubro-Negro.

Em conversas com os familiares, Danilo entendeu que o momento era para voltar para casa. O Flamengo foi considerado o local ideal tanto esportivamente, quanto emocionalmente. Além das competições nacional, o Rubro-Negro disputará o Mundial e a Libertadores.

