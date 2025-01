Atitude de Danilo agita torcedores de gigante da Série A nas redes sociais

O lateral-direito Danilo, da Juventus, chamou atenção nas redes sociais ao curtir publicações de um gigante da Série A. Próximo de retornar ao Brasil, o defensor interagiu em posts do Flamengo no Instagram, e torcedores não deixaram a situação passar despercebida.

A curtida mais recente de Danilo foi na publicação do Flamengo sobre os relacionados para o jogo diante do Volta Redonda, no fim de semana. Antes, o lateral de 33 anos já havia interagido com outra publicação sobre o jogo diante do Voltaço, neste sábado (25).

Negociação entre Danilo e Flamengo

O Flamengo avançou nas negociações em busca da contratação de Danilo. Além disso, a Juventus não é um empecilho na operação entre o clube carioca e o jogador. Existe um acordo encaminhado entre os italianos e o atleta por uma rescisão amigável. Sendo assim, o lateral seria liberado para se transferir na janela sem gerar custo ao Rubro-Negro.

Um dos fatores-chave para um possível desfecho positivo para o Flamengo se dá por questões pessoais de Danilo. O atleta vê a ida para o Rio de Janeiro com bons olhos devido à proximidade com Minas Gerais, onde sua família e a de sua esposa residem. Clube de Danilo no início da carreira, o Santos também estaria tentando o retorno do jogador.

