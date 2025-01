Torcedores do Flamengo cogitam boicotar o jogo contra o Sampaio Corrêa, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O motivo principal se dá por conta dos preços dos ingressos da partida.

No confronto que marca a reabertura do Maracanã, o Rubro-Negro colocou o ingresso mais barato a R$ 60,00 (inteira), no Setor Sul. Enquanto isso, o Setor Norte, onde se concentram as organizadas do clube, está custando R$ 80,00 (inteira) tendo a mesma visão do campo, mas do lado oposto.

Outra questão que gerou descontentamento entre os fãs se dá por conta da redução do desconto oferecido aos sócios-torcedores. Segundo uma das organizadas do clube, a mudança ocorreu sem aviso prévio.

Plano mais caro do Flamengo, o Nação Diamante oferece um desconto de 50% em relação ao valor cheio do ingresso. Nos planos Nação Platina e Nação Ouro, o público tem um abatimento de 30% do valor total do bilhete.

Após uma série de reclamações, a diretoria atualizou os descontos dos ingressos para os sócios-torcedores. Com isso, membros do Nação Diamante receberão um desconto de 75% em relação ao valor total de uma entrada para o duelo contra o Sampaio Corrêa. Os outros planos também receberam um benefício maior, embora o preço dos bilhetes não tenha mudado para o público geral.

Por conta dessas questões, um movimento nas redes sociais surgiu com o intuito de boicotar a presença maciça do público no Maracanã. O confronto será realizado na quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília).